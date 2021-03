Romelu Lukaku non tradisce l’Inter. Ancora una volta, l’attaccante belga nerazzurro, è rimasto glaciale dagli undici metri, sbloccando su calcio di rigore la partita contro il Torino.

Si tratta del 14esimo sigillo dagli 11 metri per Lukaku con la maglia nerazzurra. Una sicurezza totale per Conte e per l’Inter.

