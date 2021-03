Sky – Piccolo malessere per D’Ambrosio: dovrebbe sedere in tribuna

Una brutta notizia per Antonio Conte poco prima del fischio d’inizio di Torino-Inter: come riportato da Matteo Barzaghi della redazione di Sky Sport Danilo D’Ambrosio ha accusato un piccolo malessere. Il difensore nerazzurro dunque dovrebbe sedere in tribuna e non sarà a disposizione del tecnico per la 27^ giornata di Serie A.

Altro problema dunque per Conte, che ha già perso per infortunio Arturo Vidal e recuperato in extremis Kolarov e soprattutto Christian Eriksen. Il centrocampista danese infatti è in panchina, pronto eventualmente ad essere utilizzato a partita in corso.

