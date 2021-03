Torino-Inter, Ranocchia (Sky): “Siamo una squadra matura, non sottovaluteremo l’avversario”

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Torino-Inter. Sarà una gara estremamente importante dal punto di vista della classifica e servirà la massima concentrazione. A confermarlo è anche Andrea Ranocchia, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Oggi dobbiamo pensare a noi e a vincere per tenere lontano chi ci insegue. Abbiamo lavorato duramente in settimana, ora siamo una squadra matura e non sottovaluteremo l’avversario. Andiamo oltre queste considerazioni. Dobbiamo correre ad avere più motivazione degli altri, perché la motivazione è tutto”.

