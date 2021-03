Barella: “Credo di essere un buon giocatore che deve migliorare ancora tanto. Lebron James? Mi ispiro a lui”

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per Basketball Conversation. Da sempre grande appassionato di pallacanestro, il calciatore si è raccontato così: “Paragone con Steve Nash? Lui aveva molto più talento di me, io credo di essere un buon giocatore che deve ancora migliorare tanto. Avendo meno qualità di altri cerco di vedere prima la giocata, il passaggio, per crearmi lo spazio, un po’ come fa Lebron James. Lui, ad esempio, ha migliorato questo aspetto nel tempo, Mi ispiro molto a lui per cercare di migliorarmi sempre, ogni giorno”.