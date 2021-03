Torino-Inter, Eriksen (Inter Tv): “Una gara difficile, lotteranno per ogni punto. Obiettivo? Mantenere il primato”

Alle 15:00 il fischio d’inizio della 27^ giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino: l’Inter di Antonio Conte sarà ospite del Torino in un match molto importante per entrambe le formazioni.

Nel pre-partita della gara contro i granata, Christian Eriksen ha parlato a Inter TV: “Sarà una partita difficile, loro sono dietro in classifica e vorranno lottare per ogni punto in palio. Anche noi vogliamo farlo. Dobbiamo mantenere la vetta della classifica, tutte le gare sono importanti a questo punto. Dobbiamo essere pronti e cercare di rimanere concentrati. Giocheremo alla stessa maniera delle altre partite. Come giocheremo? Questa è una domanda da fare al nostro allenatore, cercheremo di rendere al meglio, come sempre”.

DA TORINO A TORINO: IL RITMO INFERNALE DELL’INTER