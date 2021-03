Torino-Inter, Eriksen (Sky): “All’Inter sono felice. Il ginocchio? Sta migliorando, sono pronto a giocare”

In attesa del match contro il Torino, il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen è intervenuto a Sky Sport commentando la gara valida per la 27esima giornata e le ambizioni della squadra. Queste le sue parole: “All’Inter sono molto felice. Il ginocchio? Sta migliorando. Ieri mi sono allenato molto bene, sto bene e sono pronto per giocare. Il Torino? Penso che sarà una partita difficile. Sappiamo dove loro sono in classifica. Devono combattere per ogni punto e anche noi. Dobbiamo rimanere nella posizione che occupiamo ora”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

DA TORINO A TORINO: IL RITMO INFERNALE DELL’INTER