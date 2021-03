Coppa Italia Femminile, il derby è dell’Inter: Milan battuto 2-1 all’andata

Termina 2-1 per l’Inter Women di Attilio Sorbi il derby contro il Milan Femminile valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Parte subito in discesa il match per l’Inter che al 3′ guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano in area. Korenchova, portiere del Milan, ipnotizza Rincon, ma sulla ribattuta va a segno Gloria Marinelli.

Al 12′ arriva il raddoppio nerazzurro con Moller che entra in area di rigore e calcia in porta. Il Milan prova a raggiungere l’Inter con la rete di Giacinti al 15′ su assist di Conc. Il primo tempo si chiude sul 2-1 dell’Inter, mentre nel secondo tempo, al 71′, il Milan colpisce il palo con Grimshaw. Il match termina 2-1 dopo 3′ di recupero. Inter che tiene in balia il Milan per tutta la durata del match.

