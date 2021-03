Torino-Inter, le formazioni UFFICIALI: Gagliardini torna titolare, Eriksen recupera e va in panchina

Partita che può nascondere parecchie insidie per l’Inter di Antonio Conte quella di questo pomeriggio contro il Torino. La formazione granata ha un bisogno disperato di punti, alla luce di una classifica che non rispecchia la qualità della rosa allenata da Davide Nicola. D’altra parte, però, non va sottovalutata anche la grande opportunità che potrebbe avere la squadra interista per allungare in classifica sul Milan, in attesa del posticipo di stasera che metterà il Napoli di fronte ai rossoneri a San Siro. Vediamo intanto le formazioni ufficiali di Torino-Inter:

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-INTER

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 8 Baselli, 38 Mandragora, 7 Lukic, 29 Murru; 24 Verdi, 19 Sanabria.

A disposizione: 18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 9 Belotti, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 26 Bonazzoli, 45 Ferigra, 77 Linetty, 99 Buongiorno.

Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Cristian Stellini.

ZHANG TORNA A MILANO >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi