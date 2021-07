UFFICIALE – L’Inter non partirà per gli USA: il comunicato della società

La società nerazzurra ha rinunciato alla partecipazione del la Florida Cup

Confermata la voce che girava nelle ultime ore. Dopo il passo indietro dell'Arsenal, l'Inter non prenderà parte alla Florida Cup vista la situazione pandemica. La società nerazzurra, quindi, non partirà per gli USA, bensì resterà ad Appiano per continuare la preparazione in vista del prossimo campionato. Ci sarà da capire se ci saranno delle penali per la rinuncia alla partecipazione del torneo.