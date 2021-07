DIRETTA – Salta la tournée, ufficiale lo sponsor e calciomercato – INTER NEWS

Torna il consueto appuntamento alle ore 19.30 con Passione Inter su Youtube

Passione Inter torna con l'appuntamento delle ore 19.30 su Youtube per discutere delle ultimissime in casa Inter. Oggi, gli argomenti non mancheranno certamente: tra la tournée sempre più in bilico, l'ufficialità di Socios.com e le ultime news di calciomercato, non ci sarà spazio per la noia. Entra in diretta per commentare insieme a noi: