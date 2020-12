Tramezzani: “L’Inter deve vincere il campionato. Conte? È il più bravo, fa bene a sdramatizzare

Nel corso di Tutti Convocati, su Radio24, è intervenuto Paolo Tramezzani. L’ex difensore dell’Inter si è soffermato sulla partita di stasera dei nerazzurri con il Napoli (fischio d’inizio ore 20:45) e su Antonio Conte. Di seguito le sue parole. Sulla gara di stasera. “È molto importante e sono convinto che entrambe si giocheranno il campionato. Non è ancora decisiva e determinante, ma sarà molto importante. Io credo che Conte faccia bene a sdrammatizzare, l’Inter ha un solo obiettivo dopo la grande delusione in Champions, ma dentro di lui è consapevole di poter vincere. Sono convinto che creda di poter arrivare primo, ha tutto per farlo, ha una squadra che gli può dare soddisfazioni con tanti uomini in tanti ruoli, cosa che era mancata all’Inter negli anni precedenti».

Tramezzani – reduce dall’esperienza sulla panchina del Sion – ha poi continuato su Conte: “Lui accende i fari quando sono spenti e abbassa la luce quando ritiene sia il momento di passare in sordina. Non so cosa si siano detti con la società, la linea di Conte a volte sorprende, ma è chiaro che si giocherà tanto anche lui. Io ritengo Conte l’allenatore più bravo e preparato, anche nelle stagioni meno sfortunate. Prendiamo quella scorsa: è arrivata vicina a vincere tutto e non ha vinto nulla. È una cosa inusuale per Conte, ma ha fatto un’ottima stagione. Io continuo ad avere la massima fiducia»

