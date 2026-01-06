Riccardo Trevisani non usa mezzi termini nel giudicare il momento di Luis Henrique. Durante il podcast Fontana di Trevi, il giornalista ha espresso tutta la sua perplessità sull’esterno brasiliano dell’Inter, sottolineando come il suo rendimento sia ben lontano dalle aspettative.

“Anche Siani è un upgrade rispetto a Luis Henrique“, ha affermato Trevisani, aggiungendo che “l’Inter finge di trovare una riserva per mettere un titolare, tipo la mossa Kansas City” e che “Tra Luis Henrique e niente, meglio Cancelo”.

Il voto di 7 dato al brasiliano in una recente prestazione ha fatto discutere. “7 a Luis Henrique? Sì, forse all’allenatore del Psg“, ha ironizzato Trevisani. “Non fa niente, corre con la palla, la passa a un metro”, ha proseguito senza risparmiare critiche al giocatore.

Il nodo centrale della questione, secondo il giornalista, riguarda il costo dell’operazione. “C’è un problema che non viene spesso calcolato: è stato pagato 25 milioni di euro. Dovbyk può giocare nel Pisa, ma è stato pagato 40 milioni di euro e guadagna 4 netti. Se fosse stato pagato 7 milioni Luis Henrique saremmo tutti contenti, ma è stato pagato 25“.

Il confronto con altri acquisti nerazzurri diventa impietoso: “Thuram 0, Lautaro 15, Luis Henrique 25, trova l’errore“, ha concluso Trevisani, evidenziando come il cartellino del brasiliano pesi notevolmente rispetto ad altre operazioni del club.