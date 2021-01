Trevisani sull’Inter: “La qualità ci sarebbe, ma Conte la tiene in panchina”

Riccardo Trevisani, giornalista e opinionista sportivo, ha parlato delle difficoltà ad esprimere bel gioco e a risolvere le partite bloccate in casa Inter ai microfoni di Sky Sport.

Trevisani ha dichiarato: “Secondo me l’Inter non manca di qualità, anzi ne ha parecchia. Il problema è che è ben nascosta tra panchinari e terze scelte, Conte non li vede. Sta anche temporeggiando troppo con il rientro a pieno regime di Sensi. Se hai un centrocampo composto da Brozovic, Gagliardini e Vidal, chi crea gioco? Senza qualcuno con più fosforo non ci sarà mai la qualità necessaria a farlo”.

“Kolarov? Purtroppo per lui è arrivato in un momento di difficoltà tattica per la retroguardia, in cui il reparto era un po’ allo sbando. Uno con quel piede sinistro però io lo farei giocare sempre: un modo per metterlo in campo lo si trova”.

