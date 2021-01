Mirror – L’Inter mette gli occhi su Lingard. Conte lo stima e Marotta studia il colpo: i dettagli

L’Inter continua a lavorare sul mercato e questa sarà una sessione praticamente a costo zero. Il presidente Steven Zhang nell’incontro avvenuto con Antonio Conte e i dirigenti è stato chiaro, servono delle cessioni per finanziare i movimenti in entrata. Un reparto in cui il tecnico chiede rinforzi da tempo è il centrocampo e Marotta sta lavorando su più fronti per accontentarlo.

Oltre ai nomi già noti come quelli di de Paul e Paredes, dall’Inghilterra si accende una nuova pista. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Jesse Lingard, che in questa stagione ha collezionato appena 3 presenze con la maglia del Manchester United. L’inglese ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e il tecnico leccese lo considera un rinforzo ideale per la sua rosa. A Milano ritroverebbe gli ex compagni Lukaku, Young e Sanchez e per Solskjaer non è incedibile, come sottolinea il quotidiano inglese.

Molto, però, dipenderà dal futuro di Christian Eriksen. Una sua partenza infatti agevolerebbe l’operazione, che potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio con la formula del prestito. La pista Milano-Manchester è sempre calda e Lingard è il nome nuovo per il mercato nerazzurro.

