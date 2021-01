CdS – L’Udinese fissa il prezzo per de Paul. L’Inter resta alla finestra: la situazione

L’Inter oggi affronterà la Roma e cercherà di tornare alla vittoria dopo il passo falso esterno contro la Sampdoria. Oltre agli impegni di campo, però, la società è sempre attiva sul fronte mercato e le situazioni da risolvere sono diverse. Per quanto riguarda le entrate, un nome da diverso tempo accostato alla Benemata è quello di Rodrigo de Paul, su cui però la concorrenza non manca.

Il centrocampista dell’Udinese piace a diverse squadre, tra cui anche la Juventus, e il club friulano non concede sconti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Udinese ha fatto sapere che il centrocampista classe ’94 non partirà per meno di 40 milioni di euro. Lo ha anche confermato il vicepresidente Stefano Campoccia, raggiunto dai microfoni di Kiss Kiss: “Per meno di 40 milioni non si muove”. L’Inter è avvisata.

