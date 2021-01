TS – L’Inter resta la prima scelta per il Papu Gomez. L’affare può sbloccarsi, Marotta attende

L’Incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter dello scorso 29 dicembre ha dettato le linee guida da operare sul mercato. In questa finestra non verranno fatti colpi importanti dal punto di vista economico, poiché serviranno necessariamente delle cessioni. Sul fronte entrate, un calciatore che piace da tempo ai nerazzurri è quello del Papu Gomez, ormai in rotta definitiva con l’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà un mese di gennaio molto particolare. Le operazioni potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni e quella dell’argentino è una pista che rimane calda. Il trequartista classe ’88 starebbe valutando solo squadre con ambizioni da Champions e su di lui è forte anche l’interesse della Juventus. I bianconeri e il club di Suning restano al momento le uniche due ipotesi per Gomez, che quasi certamente lascerà Bergamo in questa finestra di mercato. Milano, comunque, è al momento la pista più credibile, come sottolinea il quotidiano torinese.

