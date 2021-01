Pinamonti è un nome sempre caldo in uscita per l’Inter. Il Benevento fa sul serio: le ultime

L’Inter pensa al mercato, dove ci sono diverse da risolvere. La priorità della società riguarda le uscite, indispensabili per finanziare le operazioni in entrata. Oltre al caso Eriksen, di cui il futuro è ancora un tabù, a tenere banco c’è la situazione relativa ad Andrea Pinamonti, ritenuto non pronto da Antonio Conte. L’attaccante trentino ha collezionato appena tre presenze in questa stagione e potrebbe cambiare casacca già nel mese di gennaio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, su di lui è sempre viva l’ipotesi Benevento. Il club guidato da Inzaghi già nei giorni scorsi aveva fatto una richiesta ufficiale all’Inter e continua a lavorare per portarlo in Campania. L’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto e l’attaccante è uno dei primi obiettivi. Lo ha anche sottolineato il ds Foggia, nel pre partita di ieri contro l’Atalanta. Pinamonti piace anche all’Eintracht Francoforte, ma quella italiana sembra la pista più probabile.

