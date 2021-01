TS – De Paul pista difficile, Conte spera in Paredes. E’ la prima scelta per il centrocampo dell’Inter

Il mercato dell’Inter entra nel vivo e questa di gennaio sarà una sessione molto particolare. Non verranno fatti colpi economicamente dispendiosi, come sottolineato più volte dalla dirigenza e si dovrà pensare prima alle uscite. Antonio Conte aspetta dei rinforzi a centrocampo, ritenuto il reparto cardine del suo scacchiere tattico. Molto, però, dipenderà dal futuro di Christian Eriksen, che ha le valige in mano da settimane, di cui però la situazione è ancora è un tabù.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la speranza del tecnico nerazzurro è quella di portare Paredes all’Inter. Sfumata la pista de Paul, ritenuta troppo costosa, Conte spera che il giro di manovre per arrivare all’argentino vada in porto. In quel caso, Eriksen dovrebbe tornare al Tottenham, che cederebbe Dele Alli al Psg. Un’ipotesi complicata, ma che può concretizzarsi negli ultimi giorni di gennaio, come sottolinea il quotidiano.

