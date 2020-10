TS – Hakimi, restituzione del favore dal Real. Può aver trovato il nuovo Maicon

La strada tra la Milano nerazzurra e la Madrid blanca è stata particolarmente affollata in fase di mercato, soprattutto quelle laterali. Nel 1996 l’Inter fece un favore non da poco al Real cedendo Roberto Carlos, poco adatabbile al 4-4-2 di Roy Hodgson che gli preferiva Pistone perché più difensivo.

24 anni dopo il club spagnolo potrebbe aver restitituito il favore avendo fatto approdare nel capoluogo meneghino Achraf Hakimi. In sole due partite il terzino marocchino – arrivato per soli 40 milioni più 5 di bonus – ha fatto sorridere (e non poco) i tifosi nerazzurri, riporta TuttoSport.

Tifosi che si augurano che Hakimi segua le sorti di un terzino che ha fatto la storia dell’Inter: Maicon. A differenza del Colosso, però, Hakimi è partito decisamente meglio. Maicon segnò il suo primo gol nerazzurro solamente a gennaio, mentre Hakimi è andato in rete già alla prima da titolare.