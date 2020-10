Dove vedere Lazio-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Lazio-Inter in diretta TV e streaming



Archiviata la pratica Benevento, l’Inter si appresta a tornare in campo in una delle sfide più probanti di questo inizio di stagione. Allo stadio Olimpico, infatti, i nerazzurri sfideranno la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ma sempre ostica e pericolosa. Gli uomini di Conte avranno l’opportunità di mantenere la testa della classifica, confermando il buon avvio di campionato: il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.

Informazioni utili per seguire il match

Lazio-Inter sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale della gara.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Young; Sensi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<