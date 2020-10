CdS – Inter, ritorno alla normalità: i Nazionali attesi alla Pinetina. E Bastoni può essere a disposizione di Conte

La Pinetina riprende a popolarsi. Tra la giornata di ieri e quella di oggi stanno facendo ritorno a Milano i giocatori impegnati negli ultimi giorni con le rispettive Nazionali. I primi ad arrivare sono stati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due croati, come da protocollo, si sono sottoposti al tampone, che ha dato esito negativo. Se anche quello di oggi risulterà negativo avranno il via libera per allenarsi, spiega il Corriere dello Sport.

Il resto del gruppo, invece, si unirà al gruppo solamente domani, quando Antonio Conte avrà tutta la squadra a disposizione per preparare il derby di sabato (fischio di inizio alle ore 18).Del gruppo potrebbe far parte anche Alessandro Bastoni.

Il difensore classe ’99 negli ultimi giorni era risultato positivo, pur rimanendo asintomatico. Tra oggi e domani effettuerà nuovi tamponi e, qualora dovesse risultare negativo, potrà tornare a disposizione.

