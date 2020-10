Eriksen rinato in Nazionale, ora scalpita in vista del derby. Chance da titolare contro il Milan?

Sarà l’aria di casa che lo fa sentire leggero e senza pressione, ma in questo 2020 Christian Eriksen non ha sbagliato un colpo con la maglia della Nazionale. La Gazzetta dello Sport evidenzia come la sosta abbia consegnato ad Antonio Conte un giocatore rigenerato, nella testa prima ancora che nelle gambe.

Dopo le reti contro Far Oer ed Islanda, Eriksen ieri si è ripetuto con l’Inghilterra nel giorno della sua centesima presenza con la maglia della Danimarca. In quel di Wembley, dove si è disputata la gara, il centrocampista era stato già protagonista con il Tottenham, mettendosi in mostra anche in Champions League contro l’Inter: sembra una vita fa, invece sono passati solo pochi anni. Ora il giocatore sta vivendo un periodo particolare, faticando ad inserirsi negli schemi di Conte.

Adesso però la sua stagione potrebbe essere arrivata ad un momento di svolta: dopo tre gol in altrettante partite, potrebbe partire dal primo minuto nel derby contro il Milan in programma sabato. Un’occasione da non sprecare per chi “non ha voglia di passare l’autunno in panchina”, come dichiarato dallo stesso calciatore.

