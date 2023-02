Ts – Se il Milan va via da San Siro, anche l’Inter è pronta ad abbandonare

Sarebbe questa la decisione del presidente Zhang in merito alla vicenda stadio

Enrico Traini

Il futuro dell'Inter potrebbe essere lontano da San Siro. È quanto emerge dalle pagine odierne di Tuttosport. Secondo il giornale torinese, infatti, i nerazzurri potrebbero abbandonare lo stadio a favore di una nuova casa.

Dovrebbe essere questa la decisione presa dal presidente Steven Zhang, nel caso in cui il Milan deciderà di costruire un nuovo stadio in un'area privata, diversa da quella di San Siro. A quel punto anche l'Inter lascerà l'attuale impianto.

Il motivo? Il tempo necessario per avere una struttura adeguata agli standard più moderni sarebbe eccessivo. Il club rossonero dovrebbe restare a San Siro per cinque anni per completare la costruzione del nuovo stadio, mentre l'Inter avrebbe bisogno di altri tre anni per qualsiasi tipo di intervento minimo di ristrutturazione del Meazza. In totale, sarebbero otto anni prima di avere una struttura adeguata.

A questo punto, anche i nerazzurri valutano di trasferirsi in un'altra zona di Milano o in alcuni comuni limitrofi. Questa posizione del club nerazzurro, inoltre, andrà discussa anche con il Comune di Milano. Se l'Inter dovesse traslocare da San Siro, sarebbe molto più complicato utilizzare il Meazza in futuro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La notizia di oggi conferma quella di qualche giorno fa in merito al futuro di San Siro. La vicenda stadio sta prendendo dei risvolti inediti, ma il messaggio di fondo rimane sempre lo stesso: l'Inter non continuerà a giocare al Meazza. Ormai, questa sembra essere una certezza. Che sia in un nuovo impianto in comunione con il Milan, o in una struttura totalmente autonoma, il futuro dei nerazzurri sarà lontano dalla casa che ha segnato tanti anni di storia del club.