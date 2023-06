Ts – Zhang non vuole cedere ora, ma Zilliacus ci prova

L’Inter è tutta proiettata verso la finale di Champions League, un traguardo che sembra aver risvegliato l’interesse degli investitori per il club nerazzurro. Tra questi ci sarebbe Thomas Zilliacus, magnate finlandese, che però potrebbe scontrarsi con la volontà dell’attuale presidente Steven Zhang.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’attuale proprietà dell’Inter non sembra intenzionata a cedere la società in tempi brevi. Al momento attuale, pertanto, una data più credibile sembra essere quella del maggio 2024.

O ancora più in là. Questa sembra essere l’intenzione di Suning e di Zhang, desideroso di rinegoziare il prestito con Oaktree. Al momento attuale, l’Inter ha ottenuto solo 126 milioni sui 271 stanziati dal fondo californiano. Un flusso di entrate che si è ridotto grazie ai premi per la Champions e agli incassi per lo stadio, tornati ai livelli pre-pandemici.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di Zhang di rimanere alla guida dell’Inter non stupisce. Il presidente nerazzurro ha ribadito più volte di non avere intenzione di cedere il club, che da quando è sotto la gestione di Suning ha avuto una crescita costante, che potrebbe culminare con la vittoria della Champions League. Certo, una situazione finanziaria così stringente rischia, però, di frenare le ambizioni della società per il futuro. Ecco perché una cessione non può essere esclusa a priori.