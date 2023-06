Ecco quanto guadagna l’Inter con il terzo posto in Serie A

L’Inter ha battuto il Torino e ha messo al sicuro il terzo posto in Serie A. Sfuma, invece, il secondo posto a causa della vittoria della Lazio sull’Empoli. In ogni caso, il piazzamento ottenuto ha permesso ai nerazzurri di ottenere la qualificazione in Champions League e di intascare un buon tesoretto a livello economico.

Il terzo posto, infatti, vale 2,6 milioni in più di diritti televisivi rispetto alla quarta piazza, per un totale di 16,8 milioni di euro. A questi soldi vanno aggiunti quelli derivanti dall’accesso alla prossima Champions League. Si tratta di 25,64 milioni di euro divisi in un acconto da 24,8 milioni di euro e un saldo da 0,84 milioni di euro. Oltre a questa cifra, inoltre, c’è anche la quota iniziale del market pool, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro, e quella del ranking storico UEFA.

Infine, vanno sempre considerati i potenziali incassi derivanti dalle 3 partite della fase a gironi che l’Inter potrà giocare in casa.