L’Inter vince anche l’ultima giornata di Serie A e ottiene il terzo posto. All’Olimpico Grande Torino, i nerazzurri battono la squadra di Juric grazie alla rete di Brozovic al 37′, arrivata con una conclusione dal limite dell’area. Partita che gli uomini di Inzaghi hanno gestito, rischiando il giusto, ma giocando con buona concentrazione e portando a casa il risultato.

Ecco le pagelle di Passione Inter.

HANDANOVIC 6.5 – Nel giorno del record di presenze, gestisce con sicurezza i tentativi offensivi del Torino, mai realmente pericolosi fino al 60′. Poi Karamoh lo chiama in causa con un bel diagonale mancino, ma è molto bravo a deviare in angolo in allungo e a mantenere la porta inviolata. Dal 66′ CORDAZ 7 – Esordio stagionale e prima volta dal suo ritorno in nerazzurro. Compie una parata strepitosa su Sanabria.

DARMIAN 6.5 – Il Torino produce relativamente poco fino all’ingresso di Karamoh. Da lì in poi aumenta l’apprensione, ma riesce a tenere anche se i granata cercano spesso l’affondo dal suo lato.

DE VRIJ 7 – Sanabria è l’osservato speciale del Torino, ma il centrale olandese fornisce una prova di buona personalità, senza mai andare in difficoltà contro l’attaccante paraguaiano. Impeccabile nel finale, quando il Torino prova a cercare il pareggio con insistenza.

BASTONI 6.5 – Offensivamente meno incisivo rispetto ad altre occasioni, anche se non disdegna qualche sortita in avanti. Brilla, invece, in fase difensiva, con alcune chiusure molto intelligenti. Viene sostituito per risparmiare le forze. Dal 66′ ACERBI 6.5 – Entra con la giusta concentrazione.

DUMFRIES 6.5 – Gara sufficiente, con qualche buono spunto, senza mai però essere realmente incisivo anche quando ne avrebbe l’opportunità. Chiude con un bell’intervento su un tiro a botta sicura.

GAGLIARDINI 5 – Non gioca una cattiva gara nei primi 50 minuti, anche se raramente va oltre il compitino. Spreca una clamorosa occasione di testa, solo sul secondo palo e da lì sparisce completamente dalla gara. Specie, quando il Torino alza il ritmo.

BROZOVIC 7 – Prova a proporsi in avanti con buona continuità e alla fine trova anche il gol con una bella conclusione mancina dal limite dell’area. A conti fatti, è il gol che decide la gara. In mezzo, un’altra buona gara che lo lancia verso una maglia da titolare a Istanbul.

CALHANOGLU 6 – Non precisissimo nella gestione del pallone. Spreca una buona occasione sbagliando il passaggio per Lautaro, ma nel complesso gioca comunque una gara sufficiente. Viene sostituito perché ammonito. Dal 55′ BARELLA 6 – Premiato nel pre-partita, ha voglia di dimostrare le sue qualità.

GOSENS 6 – Gestisce con sicurezza le offensive di Singo, ma è un po’ troppo timido in fase di possesso. Nel complesso la sua prestazione è discreta, anche se forse ci si poteva aspettare qualcosa in più. Dal 74′ BELLANOVA 6 – Dentro sulla fascia sinistra, non propriamente il suo ruolo.

LUKAKU 6.5 – Il feeling con Lautaro c’è. Si muove tanto e non teme il duello fisico con Buongiorno. Sfiora il gol dopo una grande azione personale. Cala nella ripresa, ma riesce comunque a piazzare un paio di fiammate interessanti.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Si muove tanto e con intelligenza, ma gli manca il guizzo finale. Con il passare dei minuti perde di incisività e presenza nella gara. Allora Inzaghi decide di fargli risparmiare un po’ di energie. Dal 55′ DZEKO 6 – Prova subito la conclusione e poi colpisce anche il palo.

INZAGHI 6.5 – Approccio cauto a ritmo non troppo sostenuto, ma crea i presupposti per fare bene e, infatti, trova il vantaggio con Brozovic. Nella ripresa cerca il raddoppio nei primi minuti, poi soffre un po’ la pressione del Torino, ma porta comunque a casa il risultato.