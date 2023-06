L’Inter blinda il terzo posto: è una prima volta storica in Serie A

L’Inter ha battuto il Torino 1-0, grazie alla rete di Brozovic nel primo tempo. Un successo che permette ai nerazzurri di blindare il terzo posto in Serie A, in attesa di conoscere il risultato della Lazio per un eventuale seconda posizione.

Un risultato storico per il campionato italiano, dal momento che nessuna squadra era mai riuscita a ottenere questo piazzamento avendo subito 12 sconfitte nell’arco della stagione. Un risultato particolare, che testimonia le difficoltà dei nerazzurri, ma che certificano anche l’eccezionale finale in crescita della squadra di Inzaghi.