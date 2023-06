Fuorionda Torino-Inter: Onana IMPAZZISCE alla parata di Cordaz!

Nel secondo tempo di Torino-Inter c’è stato l’esordio stagionale di Alex Cordaz, alla sua prima presenza da quando è tornato in nerazzurro nell’estate 2021. Pochi minuti e il terzo portiere nerazzurro si è reso subito protagonista di uno strepitoso intervento.

Una parata che ha mandato in visibilio anche André Onana, come raccontato dagli inviati a bordocampo di Dazn. Il portiere nerazzurro, infatti, ha tenuto per diversi secondi le mani nei capelli, ripetendo: “Ma che parata ha fatto, ma che parata ha fatto”.