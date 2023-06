Ansia Manchester City: un titolare rischia la finale?

Il Manchester City ha vinto l’FA Cup ed è già proiettato sulla finale di Champions League contro l’Inter. Tuttavia, nel derby vinto contro lo United, Guardiola ha dovuto incassare anche una notizia preoccupante: l’infortunio di Kyle Walker.

Il difensore inglese, pilastro della squadra inglese, si è accasciato a terra al 93′ per un problema muscolare. Walker è stato prontamente sostituito in via precauzionale. La finale di Champions League è a rischio? La risposta potrebbe arrivare solo dopo gli esami che si svolgeranno nei prossimi giorni.