Ultimo impegno per Inter e Manchester City prima della finale di Champions League. I nerazzurri stanno per scendere in campo contro il Torino, mentre gli uomini di Guardiola hanno trionfato nella finale di FA Cup, vincendo 2-1 nel derby contro lo United.

Un successo che ha esaltato i tifosi dei Citizens, che a fine partita hanno intonato il coro “Now one more”, con chiaro riferimento alla gara di Istanbul. A cantare insieme ai propri supporters anche Jack Grealish,

Per il Manchester City è il secondo trofeo stagionale. Pertanto, battendo l’Inter sabato prossimo, la squadra di Guardiola porterebbe a casa il “Treble”.