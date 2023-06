Non è in campo da titolare per Torino-Inter, ma il campionato di Nicolò Barella è stato di altissimo livello ed è stato meritevole di un premio dalla Lega Serie A.

Il centrocampista nerazzurro, infatti, è stato eletto miglior centrocampista della Serie A, battendo la concorrenza di Milinkovic-Savic e Rabiot. Il premio è stato consegnato proprio nel pre-partita della gara dell’Olimpico Grande Torino.

e’ il terzo anno consecutivo che un giocatore dell’Inter vince questo premio: nel 2020/21 e nel 2021/22, infatti, avevano trionfato, rispettivamente, lo stesso Barella e Brozovic.