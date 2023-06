Davide Frattesi è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, infatti, sono arrivate conferme anche dal Corriere della Sera: i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto alcune contropartite per convincere i neroverdi.

Tuttavia, sul centrocampista italiano c’è anche la Juventus, da tempo in contatto con l’agente del giocatore, Beppe Riso. Si prospetta, dunque, un possibile derby di mercato, anche se per entrambe le squadre il vero ostacolo rimane il costo del cartellino: 40 milioni di euro. In questo senso, la squadra favorita per Frattesi potrebbe diventare il Brighton.

L’opinione di Passione Inter

Frattesi potrebbe essere un colpo molto interessante per allungare le rotazioni del centrocampo dell’Inter. Difficile, ora come ora, pensare a un suo impiego da titolare fisso. Per questo motivo, il costo del cartellino potrebbe complicare non poco l’operazione, sebbene la mezz’alata del Sassuolo sia un pupillo di Marotta.