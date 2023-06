Il commento di Massimiliano Farris, vice-allenatore dell’Inter a Dazn a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Torino. Queste le sue parole:

ATTACCO – “Le scelte in attacco sono state fatto per avere un attacco importante. Con Dzeko e Correa sarebbe stata la stessa cosa. L’attacco è quello che ci ha dato una grande mano in questa fase finale. Tutta la squadra produce e gli attaccanti realizzano. Così siamo arrivati ai traguardi raggiunti.

INFORTUNATI – Mkhitaryan sta bene e lo vogliamo portare a Istanbul. Ci teniamo a chiudere almeno al terzo posto, ma non avendo particolari esigenze di campionato, siccome Dimarco aveva un piccolo affaticamento abbiamo preferito lasciarlo a riposo”