VIDEO – Esposito, gol di tacco PAZZESCO al Mondiale U-20!

L’Italia è una delle grandi squadre protagoniste del Mondiale U-20 in Argentina. Ieri sera, gli azzurri hanno superato brillantemente anche la Colombia 3-1, nei quarti di finale, con le solite reti di Casadei e Baldanzi, ma anche con la prima deliziosa marcatura di Francesco Pio Esposito, gioiello scuola Inter.

Il classe 2005 ha segnato il suo primo gol nella manifestazione, quello del 3-0, con una giocata bellissima. Come si può vedere nel video qui sotto, Esposito ha ricevuto un cross basso dalla destra e ha infilato il portiere colombiano sul primo palo con uno splendido gol di tacco.

L’attaccante nerazzurro ha giocato da titolare, così come Zanotti. Ingresso solo al 96′, invece, per Fontanarosa. Ora, gli azzurri affronteranno la vincente di Corea del Sud-Nigeria in semifinale, il prossimo 8 giugno.