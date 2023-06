L’Inter chiude il campionato nel migliore dei modi grazie alla vittoria sul Torino. Un risultato positivo arrivato grazie alla rete di Brozovic, ma anche per merito delle parate di Handanovic e Cordaz. Un dettaglio che non è sfuggito al mondo del web, che ha celebrato i due portieri nerazzurri, in grado di mantenere la porta inviolata.

Ecco allora il meglio del web sull’ultima gara di Serie A:

L'ultima di campionato del 2010 l'abbiamo vinta 1-0 in trasferta. — Simone (@_SimoTarantino) June 3, 2023

Ha messo Cordaz al posto di Handanovic perché sapeva avrebbe fatto la parata miracolosa che ci ha fatto portare a casa la vittoria.



LUI SAPEVA. DEMÒNE. pic.twitter.com/ttJP3Xe8ca June 3, 2023

Only Inter can save football now pic.twitter.com/0UceirIBv2 — Troll Football (@TrollFootball) June 3, 2023

#TorinoInter primo tempo:



con 455 presenze Samir #Handanovic diventa il decimo giocatore con più presenze in nerazzurro.



E si merita un applauso. pic.twitter.com/0cxeAshKWD — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 3, 2023