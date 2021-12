Tuchel: “Sorpreso dalle parole di Lukaku: ne parleremo con lui”

Il tecnico tedesco è apparso infastidito dal rumore delle parole di Lukaku

É un Thomas Tuchel infastidito dal rumore che ha scatenato Romelu Lukaku con l'intervista rilasciata a Sky Sport. Questo il commento del tecnico tedesco sulle dichiarazioni dell'ex Inter: "Non ci piace, porta del rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo farla grande più di quello che è. Ma il rumore che ha scatenato, non ci aiuta".