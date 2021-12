Inter e Juve si accordano sul rinvio: si cerca una data per la Supercoppa

La scelta dei due club

Pietro Magnani

La notizia della nuova riduzione della capienza degli stadi ha generato un terremoto nella Serie A. I club infatti, pur capendo la necessità di agire per contenere i numeri preoccupanti dei contagi, sono stati presi in contropiede dall'improvvisa decisione del Governo di ritornare al vecchio 50% con disposizione a scacchiera. E intanto che si aspettano direttive ufficiali, il caos regna, con partite di cartello, come Roma-Juventus, in cui il numero di tagliando staccati supera già ampiamente quello che sarebbe il nuovo tetto massimo. Inter e Juve nel frattempo, nonostante le smentite di ieri, sembrano aver preso una decisione.

Come riportato da Corriere dello Sport i due club si sarebbero accordati per rinviare in Primavera, a data da destinarsi, la Supercoppa Italiana. E non solo per la grande paura dovuta ai rientri dalla vacanze ed ai possibili contagi in rosa. Inter e Juve infatti avevano scelto di giocare a San Siro, una volta sfumata l'opzione Arabia Saudita, proprio per massimizzare gli incazzi possibili grazie alla capienza dello stadio meneghino. La riduzione dei posti disponibili però, ovviamente, ridurrebbe sensibilmente le entrate delle due società che quindi preferirebbero aspettare, speranzose che da qui alla Primavera le cose si rimettano in sesto.

La decisione non è ufficiale, ma ormai sarebbe già presa e verrà comunicata attraverso uno speciale Consiglio di Lega organizzato per la prossima settimana. La data rimane però un grosso punto interrogativo, anche a causa del calendario fittissimo di impegni, sia per i club che per le nazionali. Decisivi saranno i percorsi in Coppa Italia e Champions League delle due squadre. Una volta delineato il quadro completo, si potrà decidere che data occupare verso fine campionato.