L’Inter spinge per un vice Perisic: riprende quota Kostic

Le mosse dei nerazzurri

La priorità per l'Inter sul mercato, già a gennaio, è un esterno sinistro che per qualsiasi evenienza possa sostituire Ivan Perisic. A prescindere dalla scelta sul rinnovo del contratto a giugno infatti, il croato necessita di qualcuno che possa farlo rifiatare. Inzaghi ha indicato il ruolo come priorità, anche perché vorrebbe utilizzare Dimarco esclusivamente come difensore centrale d'assalto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , i nomi in lizza, come ormai ben noto, sono due: Lucas Digne e Filip Kostic . La prima scelta è il francese, ai ferri corti con Benitez all' Everton , ma rimane lo scoglio di convincere gli inglesi, che vorrebbero cederlo solo in prestito con obbligo di riscatto. L'Inter invece vuole esclusivamente un prestito fino a giugno con possibile diritto di riscatto. Domanda e offerta rimangono distanti e il braccio di ferro continua.

Viste le difficoltà nell'ammorbidire le richieste dell'Everton, l'Inter non sta certo con le mani in mano e sonda altre strade. Su tutte quella che porta a Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, fino a qualche settimana fa in pole position per ereditare il posto di Perisic in estate. Il ragazzo vuole lasciare la Bundesliga a giugno, ma i nerazzurri potrebbero forzare la mano e strappare al club tedesco un prestito oneroso già a gennaio, con riscatto fissato per una decina di milioni a giugno. Per il serbo poi sarebbe pronto un triennale per 2,5 milioni a stagione. Un profilo differente, meno equilibrato e molto più offensivo rispetto a Digne, ma che può essere un'ottima alternativa. La palla rimane nelle mani dell'Everton: se i tempi si dovessero allungare troppo, l'Inter lascerebbe la presa su Digne per dedicarsi all'affondo per Kostic.