Mercato – Scamacca, braccio di ferro Inter-Juve: i nerazzurri preparano il terreno

La strategia per convincere l'attaccante

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , intanto che si cerca di delineare la trattativa, l'Inter, fiduciosa sul buon esito del duello con i bianconeri, prepara la strategia per far cresce il ragazzo una volta che sarà ad Appiano. L'obbiettivo infatti è quello di farlo sbocciare gradualmente, all'ombra di Edin Dzeko , che avrà così il tempo di sgrezzarlo e farlo diventare un attaccante migliore. L'idea è quella di non mettere fretta a Scamacca , di non caricarlo di responsabilità immediatamente ma di lasciarlo maturare. Un po' come successo con Lautaro Martinez a suo tempo, l'Inter vuole cogliere i frutti del proprio lavoro quando sono pienamente maturi e non ancora acerbi.

Non concorrenza quindi, ma convivenza senza competizione. Una transizione graduale e pilotata insomma. Ed è proprio questo proposito la chiave per convincere Scamacca a scegliere l'Inter. Un progetto costruito su misura per lui, per farlo crescere ed esplodere definitivamente, per farlo diventare il fulcro del futuro. Il Sassuolo chiede 40-45 milioni, cifra per cui l'Inter ragionerà in estate, inserendo probabilmente anche contropartite tecniche. La Juve proverà a forzare la mano a gennaio, offrendo però 30-35 e un pagamento dilazionato come per Locatelli: non la strategia migliore per convincere Carnevali. Saranno 6 mesi di fuoco per il futuro di Scamacca e la sua volontà potrebbe essere decisiva. L'Inter intanto non si fa trovare impreparata e prepara il terreno: meglio farsi trovare pronti.