Lukaku: “Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter. Spero di tornare per vincere”

Il calciatore non è contento dopo l'approdo al Chelsea

Le parole circolano sulla rete da pochi minuti e già sono notizia: Romelu Lukaku ha parlato in esclusiva a Sky Sport, cui ha rilasciato un'intervista dove ha parlato un po' di tutto. Di Chelsea , della propria carriera, ma anche dell' Inter . E ha rivolto un messaggio direttamente ai tifosi dell'Inter, le cui anticipazioni erano previste, appunto, per la serata di oggi (l'intervista completa dovrebbe andare in onda domani). L'attaccante belga, ora al Chelsea dopo essersi trasferito a Londra la scorsa estate, si è così voluto rivolgere ai tifosi della sua ex squadra, con cui ha vinto l'anno scorso lo Scudetto con Conte .

"Voglio chiedere veramente scusa ai tifosi dell'Inter - ha detto Lukaku - La maniera come me ne sono andato, doveva andare in un altro modo. Spero dal profondo del cuore di tornare all'Inter non a fine carriera ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più. Non doveva andare così". E ancora, i rimpianti su un addio che, dopotutto, sul momento è stato sofferto da entrambe le parti: "Io dovevo parlare prima con voi, perché avete fatto tanto per me e la mia famiglia. Sono cose che mi rimangono per la vita", ha chiosato.