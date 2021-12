Supercoppa, Inter e Juventus valutano il rinvio: mancati guadagni per 1,5 milioni

Al calcio d’inizio mancherebbe poco più di una decina di giorni: ma la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus – in programma a San Siro per il prossimo 12 gennaio – potrebbe già saltare, con il Governo che, ieri, ha stabilito...

Al calcio d'inizio mancherebbe poco più di una decina di giorni: ma la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus - in programma a San Siro per il prossimo 12 gennaio - potrebbe già saltare, con il Governo che, ieri, ha stabilito una riduzione al 50% della capienza degli stadi a partire dal 6 gennaio, ovverosia dal primo turno di campionato dopo la sosta invernale. Un contrordine che certamente non farà piacere alle due squadre: le quali erano convinte di poter contare su uno stadio pieno quantomeno al 75% e spiazzate da una decisione a opera del Governo che, come sempre, non si distingue per la prontezza nelle tempistiche delle disposizioni di volta in volta adottate contro il Covid.