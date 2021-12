Sappiamo che Beppe Marotta è specializzato in colpi da parametro zero. Nella sua carriera ha chiuso affari come Pogba, Pirlo e Calhanoglu (per citarne alcuni). E sembra che nemmeno all'Inter abbia perso l'abitudine visto l'accordo imminente con Andrè Onana per giugno 2022. Noi di PassioneInter abbiamo quindi deciso di stilare la classifica dei 10 nomi a parametro zero accostati al club nerazzurro.