Mercato – L’Atletico pressa Brozovic ma il rinnovo con l’Inter si avvicina

Il club spagnolo ha sondato il terreno per Brozovic

L'arrivo di Zhang a Milano dopo l'Epifania metterà fine probabilmente alla "telenovela" del rinnovo di Brozovic . La società nerazzurra è arrivata a offrire 6 milioni di euro più bonus a fronte dei 7 milioni richiesti da Brozovic. Le parti quindi si avvicinano come non mai: una distanza che fa presagire una firma più vicina che lontana. Il rinnovo deve essere ultimato in tempi brevi, anche perché gli altri club non restano a guardare.

In particolare, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid ha sondato il terreno per un possibile colpo a zero: Brozovic interessa molto al club spagnolo ma il croato ha intenzioni serie di restare a Milano. Un no all'Atletico, per un sì all'Inter.