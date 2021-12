Mercato – L’Inter punta Djuricic a parametro zero: diversi indizi sulla trattativa

Il contratto del serbo scade nel 2022: è lui il nome giusto per l'attacco?

L'arrivo di Onana a Milano, da parametro zero, è sempre più vicino. L'addio annunciato di Matthias Ginter al Gladbach lo avvicina all'Inter anche se non c'è nulla di avanzato. Due colpi di mercato da Beppe Marotta, cintura nera dei parametri zero. E come se non bastasse, si aggiunge un nuovo nome: si tratta di Filip Djuricic. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i mille colloqui con l'a.d. Carnevali, Marotta avrebbe parlato anche del serbo (in scadenza nel 2022).