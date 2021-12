Brozovic, segnali di distensione per il rinnovo: fissato l’incontro decisivo

La distanza ormai è praticamente nulla

Da mesi l'imminente scadenza di contratto di Marcelo Brozovic tiene banco in casa nerazzurra. Le parti si sono incontrate diverse volte, limando pian piano la distanza ma senza mai arrivare alla soluzione definitiva. Ed intanto il tempo scorre. Con l'arrivo a Milano di Steven Zhang però tutto dovrebbe risolversi: il presidente è rientrato anche per risolvere situazioni di questo tipo.

Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo e apertura anche dal padre-agente del centrocampista, Ivan. Nelle ultime ore infatti c'è stato un nuovo contatto per fissare un nuovo incontro risolutivo, a cui l'entourage di Brozovic ha dato completa disponibilità. La distanza ormai è minima, 6 milioni+ 1 di bonus l'offerta, 7 netti la richiesta. Insomma, nulla di insormontabile, anzi. L'Inter finalmente vede il traguardo, nonostante il tentativo, fallito, di inserimento last minute dell'Atletico Madrid. Brozovic continuerà a gestire in maniera sublime il gioco ed il centrocampo dell'Inter: il croato rimarrà nerazzurro.