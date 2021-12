Cairo su Bremer: “Presto il rinnovo: ma se vorrà andare, sarà libero”

Il presidente del Torino: "Bremer? Un domani sarà libero di coltivare le proprie ambizioni"

Un girone d'andata strepitoso quello di Gleison Bremer al Torino. La squadra granata ha dimostrato una solidità difensiva eccellente: gran parte del merito va dato al brasiliano. Anche a San Siro, contro l'Inter, ha dimostrato di meritare il salto in una big. E proprio gli occhi del club nerazzurri sono finiti su di lui, come colpo di mercato del futuro. Ma prima ci sarà il rinnovo con il Toro, come spiega il presidente Urbano Cairo ai microfoni de La Stampa: