TUTTE le date della prossima stagione dell’Inter

Con la stagione per club giunta al termine, il mondo del calcio si prepara a vivere competizioni per nazionali quali Europei e Coppa America. Da agosto in poi, però, sarà tempo della stagione 2024-25 dove l’Inter sarà impegnata su cinque fronti: Serie A, Champions League, Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Coppa Italia. Su quest’ultima non ci sono ancora informazioni sulle date, ma si sa già che i nerazzurri saranno la seconda testa di serie dopo la Juventus (detentrice del trofeo), in quanto vincitori del campionato, e partiranno dagli ottavi di finale.

Champions League

La nuova Champions League cambierà formula e, nella prima fase, si giocheranno otto partite. Eliminati i gironi, ci sarà una classifica da 36 squadre: le prime otto vanno direttamente agli ottavi, dalla 9^ alla 24^ si giocano i playoff e dalla 25^ alla 36^ vengono eliminate. Di seguito le date delle otto giornate iniziali, con due novità: la prima si disputerà da martedì a giovedì, prendendosi una sorta di “esclusiva” rispetto ad Europa e Conference League; le ultime due gare si disputeranno invece a gennaio, quello che nella vecchia Champions era un periodo di stop compreso tra la fase a gironi e gli ottavi di finale.

Giornata 1: 17–19 settembre 2024

Giornata 2: 1/2 ottobre 2024

Giornata 3: 22/23 ottobre 2024

Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Serie A

La Serie A 2024-25 aprirà i battenti nel weekend del 17-18 agosto. Bisogna ancora stabilire la data di chiusura, ma si conoscono già le collocazioni delle quattro pause per le nazionali previste: 2-10 settembre, 7-15 ottobre, 11-19 novembre, 17-25 marzo 2025. Il campionato terminerà comunque a maggio, anche per dare la possibilità a Inter e Juventus di preparare adeguatamente il Mondiale per Club che farà da appendice alla stagione di nerazzurri e bianconeri.

Supercoppa Italiana

L’Inter ci arriverà dopo aver vinto le ultime tre edizioni e sappiamo già che la competizione si disputerà ancora in Arabia Saudita, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle date. In ogni caso, la Supercoppa dovrebbe giocarsi nei primissimi giorni del 2025, quindi a inizio gennaio, visti anche i successivi impegni di Champions League. Confermato il format a quattro squadre e già definiti gli accoppiamenti per le semifinali: Inter-Atalanta (vincitrice della Serie A contro finalista perdente di Coppa Italia) e Juventus-Milan (vincitrice della Coppa Italia contro seconda classificata in Serie A).

Mondiale per Club

Il primo Mondiale per Club “allargato” della storia si giocherà negli Stati Uniti, comincerà domenica 15 giugno e terminerà domenica 13 luglio 2025. Le partecipanti saranno 32 e il formato dovrebbe prevedere gruppi da quattro squadre, con le prime due classificate e conseguenti ottavi di finale. Per l’Italia, come detto, avranno diritto a partecipare Inter e Juventus. Le altre europee che voleranno per gli States sono Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Salisburgo.