L’Udinese nel destino: la Lu-La torna a segnare in coppia dopo quasi due anni

Entrambi a segno contro i friulani

Pietro Magnani

La Lu-La è tornata... o meglio, si spera stia tornando. Qualche segnale incoraggiante sta arrivando, seppure non in tandem. Lukaku e Lautaro Martinez infatti contro l'Udinese hanno segnato una rete a testa, cosa che non succedeva da quasi due anni.

L'ultima volta che i due attaccanti avevano esultato in coppia risale all'ultima giornata della trionfale cavalcata del 2021 con Conte in panchina, curiosamente proprio contro l'Udinese. I nerazzurri batterono i friulani a San Siro per 5 a 1 con reti, oltre a quelle di Perisic, Eriksen e Young, proprio di Lukaku e Lautaro.

Va detto che ieri sera i due non hanno giocato nemmeno un minuto insieme, l'argentino ha sostituito proprio il belga, ma l'impressione è che piano piano Big Rom stia carburando, certamente non per il rigore, specialità della casa e nemmeno tirato troppo bene (neanche quello poi segnato).

Dopo 636 giorni però entrambi i componenti della Lu-La sono tornati ad esultare nella stessa gara, ed è questo che conta. Dall'Udinese all'Udinese: la speranza è che sia un segnale di rinascita per quella che, sulla carta, è una delle coppie d'attacco più devastanti in circolazione.