Dove vedere Inter-Porto, diretta tv e streaming del match!

Pietro Magnani

Dove vedere Inter-Porto in diretta TV e streaming — Dopo aver raggiunto gli ottavi in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona, l'Inter di Simone Inzaghi, ormai a distanza siderale dal Napoli, vuole continuare a stupire in Europa. Il sorteggio ai nerazzurri ha assegnato il Porto, un club che, seppur non di primissima fascia come il City o il PSG, è estremamente pericoloso e da non sottovalutare. Il calcio portoghese è migliorato molto negli ultimi anni e i "Draghi" sono una squadra solida, compatta e insidiosa.

L'Inter dovrà giocare una partita attenta e cercare, se possibile, di ipotecare il passaggio ai quarti di finale già nel match di andata, concedendo poco e capitalizzando le occasioni create.

Informazioni utili per seguire Inter-Porto — Inter-Porto sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 3,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Noi di Passione Inter saremo in diretta dalle ore 19.45 sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Porto in diretta insieme a voi!