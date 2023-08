UFFICIALE – Nuova avventura in Serie A per D’Ambrosio

Si è chiusa dopo 9 anni la carriera interista di Danilo D’Ambrosio che, a quasi 35 anni, trasloca senza allontanarsi troppo da Milano. Il Monza ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’ex difensore nerazzurro: accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per il rinnovo (legata in particolare alla salvezza in Serie A). Il trasferimento avviene a parametro zero, in quanto l’addio all’Inter è arrivato alla naturale scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.